'Lunarie de lu Uaste 2026', la presentazione a Palazzo d'Avalos

E' di prossima uscita l'edizione 2026 del Lunarie de Lu Uaste che sarÃ presentato al pubblico venerdÃ¬ 5 dicembre, alle ore 18, nella prestigiosa cornice di Palazzo d'Avalos.

C'Ã¨ da attendersi anche per quest'anno un numeroso pubblico e soprattutto l'ampio gradimento che questa iniziativa editoriale, partita per salutare il nuovo secolo, puntualmente ritrova ogni anno.

Sulle novitÃ del numero di quest'anno informa la presentazione al volume firmata dagli autori Giuseppe Tagliente, Paolo Calvano e Fernando D'Annunzio.

"Siamo arrivati alla 26^ edizione. In fila sullo scaffale ci sono tutte che fanno bella mostra di sÃ© e le guardiamo con lâ€™intima presunzione di essere riusciti ad offrire ai lettori un piccolo strumento di conoscenza della storia, delle tradizioni, delle usanze e della parlata antica della nostra gente.

Sorretti da questa convinzione diamo alle stampe questo nuovo numero del Lunario che per impostazione non discosta molto dai precedenti, visto il successo della formula testimoniato dalle sollecitazioni di non cedere alla tentazione dâ€™interrompere le pubblicazioni.

Tra gli argomenti piÃ¹ importanti di questa edizione segnaliamo quelli riferiti ad avvenimenti dei quali ricorre peraltro lâ€™anniversario: in primis quello dei centâ€™anni dalla inaugurazione di piazza Rossetti quando la CittÃ seppe darsi uno sviluppo urbano fuori dalle antiche mura; la terribile frana del 1956; lâ€™apertura della sede universitaria a Vasto durata purtroppo il tempo del passaggio dâ€™una meteora; gli ottantâ€™anni della Vespa visti da Vasto. Ma ce ne sono tanti altri ancora ed anche divertenti".