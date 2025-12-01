Cupello celebra i suoi sessantenni

A Cupello i nati nel 1965 si sono riuniti per celebrare insieme il traguardo dei 60 anni, partecipando prima alla Santa Messa presso la Chiesa "NativitÃ di Maria Santissima", nella benedizione dei presenti e nel commosso ricordo dei compagni di viaggio che non ci sono piÃ¹, per poi proseguire con un pranzo conviviale che ha riunito compaesani, amici dâ€™infanzia e compagni di scuola.



Lâ€™iniziativa, attesa da mesi e organizzata con cura, ha visto una numerosa partecipazione, richiamando anche molti cupellesi che oggi risiedono fuori paese e che non hanno voluto mancare a questo momento speciale.



Unâ€™occasione significativa per rivedersi, condividere ricordi e riaffermare che, anche quando la vita porta lontano, Cupello rimane sempre il filo che unisce storie, generazioni e cuori.