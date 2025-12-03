Marco Giampaolo a sorpresa a San Salvo: incontro con i giovani calciatori

Marco Giampaolo, allenatore di lungo corso in Serie A, ha fatto visita a sorpresa a San Salvo grazie allâ€™iniziativa di Meuccio Di Santo. Lâ€™incontro Ã¨ stato un momento speciale per i giovani calciatori sansalvesi, che hanno potuto dialogare con il mister e condividere la passione per il calcio. A San Salvo i ragazzi delle squadre locali hanno vissuto una giornata indimenticabile: lâ€™arrivo del mister ha suscitato entusiasmo e curiositÃ , offrendo lâ€™occasione di rivolgergli domande, ascoltare i suoi racconti e respirare da vicino lâ€™esperienza di chi ha calcato le panchine piÃ¹ prestigiose dâ€™Italia.

Nato a Bellinzona nel 1967, Giampaolo Ã¨ stato centrocampista in Serie C e B prima di intraprendere la carriera da allenatore. Dal 2006 ha guidato diverse squadre di Serie A: Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan e Torino, fino al recente incarico al Lecce. Ãˆ conosciuto per il suo calcio tattico e ragionato, spesso basato sul modulo 4-3-1-2, e per la capacitÃ di valorizzare i giovani talenti.

Giampaolo ha ribadito la sua idea semplice ma fondamentale: il calcio deve essere prima di tutto divertimento. Ha spiegato che non tutti i ragazzi diventeranno professionisti, ma che la passione per lo sport deve restare unâ€™esperienza positiva e formativa. Â«Il calcio Ã¨ un gioco â€“ ha sottolineato â€“ e va vissuto con entusiasmo. Solo cosÃ¬ si cresce, dentro e fuori dal campoÂ».

Il mister ha anche ricordato Giovanni Galeone, scomparso di recente, al quale era legato da un rapporto profondo e che aveva avuto piÃ¹ volte contatti con San Salvo. Giampaolo ha sottolineato come Galeone fosse un precursore del calcio di qualitÃ , capace di trasmettere stile e visione, ma anche un uomo di grande carisma fuori dal campo. Â«Era un fuoriclasse dentro e fuori dal campo â€“ ha detto â€“ il suo calcio rappresentava la persona, una continua ricercaÂ». Il ricordo ha riportato alla memoria la vicinanza che Galeone aveva dimostrato verso la cittÃ e la sua comunitÃ sportiva, rendendo ancora piÃ¹ sentito lâ€™omaggio alla sua figura.

A rendere ancora piÃ¹ significativa la giornata Ã¨ stato lâ€™intervento della sindaca Emanuela De Nicolis, visibilmente soddisfatta per la presenza di Giampaolo. Prima Cittadina da sempre legata al calcio e grande sostenitrice delle realtÃ sportive locali, ha voluto omaggiare il mister con lo stemma della cittÃ di San Salvo, simbolo dellâ€™identitÃ e della passione sportiva della comunitÃ . Un gesto istituzionale che ha sottolineato il forte legame tra la cittÃ e il mondo del calcio, rendendo lâ€™incontro ancora piÃ¹ memorabile per i ragazzi e per la cittadinanza.

Presente anche il vicesindaco Eugenio Spadano, che ha sottolineato come il calcio sia cambiato nel tempo, ponendo al mister domande sul ruolo degli stranieri e sullâ€™impatto delle scuole calcio allâ€™estero. Temi che hanno stimolato un interessante dibattito con i giovani e con gli appassionati presenti.

La visita di Marco Giampaolo a San Salvo ha rappresentato unâ€™occasione preziosa per i giovani calciatori locali: un momento di confronto con un allenatore di grande esperienza, che ha trasmesso non solo nozioni tecniche ma soprattutto valori. Grazie a Meuccio Di Santo, alla sindaca Emanuela De Nicolis e al vicesindaco Eugenio Spadano, la comunitÃ sportiva sansalvese ha potuto vivere una giornata che resterÃ impressa nella memoria di tanti ragazzi.

Servizio di Ercole d'Ercole