Il Segretario Generale Confael Domenico Marrella al Consiglio Direttivo Nazionale del MOSAP

l Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella, ha preso parte al Consiglio Direttivo Nazionale del MOSAP â€“ Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, federazione aderente alla Confael e firmataria del CCNL del comparto Polizia di Stato.

La partecipazione di Marrella ha dato rilievo al ruolo della Confael nel settore della sicurezza pubblica, rafforzando la sinergia tra confederazione e federazioni sindacali. Lâ€™intervento ha ribadito lâ€™importanza di un sindacato moderno e autonomo, capace di tutelare concretamente gli operatori della Polizia di Stato e di sostenere le loro rivendicazioni in sede contrattuale.

Il MOSAP, da anni impegnato nella rappresentanza del personale di polizia, ha trovato nella presenza del Segretario Generale Confael un riconoscimento istituzionale e un sostegno concreto alle proprie battaglie. La Confael, fondata nel 2001 e guidata da Marrella, rappresenta lavoratori del pubblico impiego e del settore privato, pensionati, invalidi civili e lavoratori atipici, consolidando la sua presenza a livello nazionale ed europeo.

La giornata ha confermato la volontÃ della Confael di essere protagonista nel comparto sicurezza, sostenendo le federazioni aderenti e rafforzando il peso del sindacato nella contrattazione collettiva.

Servizio di Ercole d'Ercole