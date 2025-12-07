Docenti abruzzesi a scuola di tiro a volo

Si è svolto a Manoppello il corso di aggiornamento “Progetto Autocontrollo e Disciplina delle Proprie Azioni”, organizzato dal CONI Abruzzo, FITAV–Federazione Italiana Tiro a Volo e USR Abruzzo, rivolto ai docenti di Scienze Motorie e Sportive degli istituti abruzzesi.

Un’intera giornata di formazione, con il supporto di esperti come Guido Margiotta (delegato regionale FITAV), Antonello Iezzi (tecnico nazionale di Malta) e Massimo Tafuri (responsabile progetto scuola FITAV).

Il corso ha incluso anche una “prova pratica di tiro a volo – si legge in una nota -, un’esperienza coinvolgente per i partecipanti, che si sono cimentati con piattelli che raggiungevano i 120 km/h! Un grande applauso al presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando per il suo sostegno e alla qualità del progetto che coniuga educazione, disciplina sportiva e formazione professionale. Grazie ai circa 30 docenti che hanno partecipato, confermando l’importanza di diffondere valori come autocontrollo, disciplina e responsabilità nelle scuole”.