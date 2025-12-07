Dolore e costernazione per la scomparsa di Raffaele Colangelo

Ãˆ morto allâ€™ospedale di Livorno Raffaele Colangelo, 60 anni, imprenditore originario di Vasto e da anni residente a Cecina.
Dopo un ricovero in ospedale per accertamenti, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in Terapia intensiva. Colangelo si Ã¨ spento nella mattina di sabato 6 dicembre.
Aveva costruito la sua vita professionale in Toscana, ricoprendo il ruolo di direttore responsabile della sede di Santa Luce della multinazionale Sarplast, azienda specializzata nella produzione di tubazioni in vetroresina.
fonte iltirreno.it