Festa e distribuzione dei pani di San Nicola a San Salvo

Si è rinnovata nella serata di sabato 6 dicembre, la tradizionale festa liturgica in onore di San Nicola Vescovo, protettore dell'omonima comunità sansalvese.
Nella sua omelia, il diacono Antonio De Luca, ha ricordato non soltanto la storia del Santo di Myra, affidando per Sua intercessione l'intera comunità parrocchiale-
Al termine la tradizionale benedizione dei pani in ricordo di San Nicola, distribuiti ai fedeli presenti.
“Ringrazio di vero cuore tutti i forni cittadini per essersi prodigati, ancora una volta, nella preparazione di questi pani, simbolo della condivisione”, ha concluso il parroco don Antonio Totaro.