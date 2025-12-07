Cin cin San Salvo, terza vittoria di fila e quarto posto in classifica

Terza vittoria di fila (la quinta nelle ultime 6 partite giocate) e brillante quarto posto in classifica, al pari della Bacigalupo Vasto Marina: il San Salvo continua a spingere, batte 2-1 in trasferta il Pianella, e conquista altri 3 punti preziosi.
Periodo d'oro per la squadra biancazzurra di mister Walter Piccioni che sale a quota 29 punti in classifica, in piena zona play off, alle spalle di Renato Curi Angolana, terza a 32, Lanciano FC secondo a 34 e alla capolista Santegidiese, che di punti ne ha 36.
A decidere la sfida le reti messe a segno da Jelicanin al 38' della prima frazione di gara e di Garcia, da poco entrato, al 30' della ripresa, intramezzate dal momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Rossi F. al 27' della ripresa.
Successo che carica ulteriormente un gruppo compatto e determinato.
Nel prossimo turno, nell'anticipo di sabato 13 dicembre al Vito Tomeo, il San Salvo ospiterÃ il Sambuceto, oggi impostosi 3-0 sulla Bacigalupo Vasto Marina.
Pianella-San Salvo 1-2
Reti: 38â€² Jelicanin, 27â€² st Rossi F., 30â€² st Garcia
Pianella: Giannini, Epifani (6â€™ st Marino), PatanÃ¨, Martella (2â€™ st Palmentieri), Scotti (6â€™ st Brunetti), Bruzzechesse, Rossi P., Mandrone, Rossi F., Tamborriello (47â€™ st Colangelo), Giunchedi (27â€™ st Falco). A disp. Dâ€™Agostino, Finocchio, Marucci, De Felice. All. Bonati
San Salvo: Lanziani, Preta, Aquilano, Cichella, Ruggieri, Cardinale, Ricciardi (47â€™ st Traino), Squadrone (20â€™ st Gagliano), Jelicanin (27â€™ st Pelosi), Di Ruocco (37â€™ st Felice), Zanette (20â€™st Garcia). A disposizione: Finamore, Potalivo, Tana, Iacovetta. All. Piccioni
Arbitro: Cantoro di Brindisi (Orecchioni e Ciofani di Chieti)
Foto canali social San Salvo Calcio