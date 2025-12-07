Partecipa a IlTrigno.net

Cin cin San Salvo, terza vittoria di fila e quarto posto in classifica

I biancazzurri di Piccioni vincono in trasferta 2-1 contro il Pianella con le reti di Jelicanin e Garcia

Terza vittoria di fila (la quinta nelle ultime 6 partite giocate) e brillante quarto posto in classifica, al pari della Bacigalupo Vasto Marina: il San Salvo continua a spingere, batte 2-1 in trasferta il Pianella, e conquista altri 3 punti preziosi.

Periodo d'oro per la squadra biancazzurra di mister Walter Piccioni che sale a quota 29 punti in classifica, in piena zona play off, alle spalle di Renato Curi Angolana, terza a 32, Lanciano FC secondo a 34 e alla capolista Santegidiese, che di punti ne ha 36.

A decidere la sfida le reti messe a segno da Jelicanin al 38' della prima frazione di gara e di Garcia, da poco entrato, al 30' della ripresa, intramezzate dal momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Rossi F. al 27' della ripresa.

Successo che carica ulteriormente un gruppo compatto e determinato.

Nel prossimo turno, nell'anticipo di sabato 13 dicembre al Vito Tomeo, il San Salvo ospiterÃ  il Sambuceto, oggi impostosi 3-0 sulla Bacigalupo Vasto Marina.

Pianella-San Salvo 1-2

Reti: 38â€² Jelicanin, 27â€² st Rossi F., 30â€² st Garcia

Pianella: Giannini, Epifani (6â€™ st Marino), PatanÃ¨, Martella (2â€™ st Palmentieri), Scotti (6â€™ st Brunetti), Bruzzechesse, Rossi P., Mandrone, Rossi F., Tamborriello (47â€™ st Colangelo), Giunchedi (27â€™ st Falco). A disp. Dâ€™Agostino, Finocchio, Marucci, De Felice. All. Bonati

San Salvo: Lanziani, Preta, Aquilano, Cichella, Ruggieri, Cardinale, Ricciardi (47â€™ st Traino), Squadrone (20â€™ st Gagliano), Jelicanin (27â€™ st Pelosi), Di Ruocco (37â€™ st Felice), Zanette (20â€™st Garcia). A disposizione: Finamore, Potalivo, Tana, Iacovetta. All. Piccioni

Arbitro: Cantoro di Brindisi (Orecchioni e Ciofani di Chieti)

Foto canali social San Salvo Calcio

