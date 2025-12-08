Accordo organizzazioni datoriali-sindacali per l’attività di pesca nel periodo natalizio

Le principali organizzazioni cooperative e datoriali del settore pesca (AGCI-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Federpesca Abruzzo), su richiesta di Coldiretti Abruzzo, insieme alle organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, hanno sottoscritto un accordo volto a regolamentare l’attività di pesca con attrezzi da traino (OTB, OTT e TBB) nei fine settimana tra dicembre 2025 e il primo weekend di gennaio 2026.

L’intesa dà attuazione al Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, che introduce importanti novità in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca con attrezzi trainati. In particolare, l’articolo 6, comma 7, stabilisce che lo svolgimento dell’attività di pesca il sabato e la domenica è subordinato alla firma di accordi tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Le parti, riconoscendosi reciprocamente tale rappresentatività, hanno definito una procedura uniforme per la stipula degli accordi operativi a livello territoriale tramite i rispettivi rappresentanti locali presso le Direzioni marittime o i Compartimenti marittimi. La misura risponde alle numerose richieste provenienti dalle marinerie abruzzesi e nazionali, interessate a garantire continuità all’attività nel periodo natalizio, caratterizzato da un’elevata domanda di prodotto ittico.

Gli accordi territoriali saranno comunicati agli Uffici marittimi di iscrizione o operatività delle unità da pesca per consentire alle Autorità marittime di effettuare i controlli previsti dalla normativa. Copia degli accordi sarà inoltre trasmessa alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Masaf e al Reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Soddisfatta Claudia Benassi, responsabile del settore Pesca di Coldiretti Abruzzo, che ha evidenziato come l’intesa consenta “alle marinerie regionali di operare in un periodo economicamente strategico, garantendo continuità alle imprese, tutela ai lavoratori e stabilità alle comunità costiere, nel pieno rispetto delle regole e della sostenibilità delle attività di pesca”.