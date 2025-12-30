Si apre all'insegna del futsal il 2026 del calcio abruzzese

Il 2026 del calcio abruzzese si apre nel segno del futsal.

Dal 2 al 6 gennaio Montesilvano ospiterà la 13ª edizione della Final Four di Coppa Italia di Calcio a Cinque, organizzata dalla LND Abruzzo, con un programma che comprende anche la 9ª edizione del Futsal Day maschile e femminile e la prima edizione del Trofeo Futsal Special Cup.

La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaRoma, vedrà impegnate sul campo di gioco squadre arrivate a disputare le semifinali di Coppa Italia o le finali di Coppa Abruzzo di Serie C1, C Femminile, C2, Serie D, Under 19, Under 17 e Under 15, maschile e femminile

“Un appuntamento che negli anni è cresciuto insieme al territorio e che oggi riesce a rappresentarne tutte le componenti – spiega Salvatore Vittorio, vicepresidente LND Abruzzo e responsabile regionale del Calcio a 5 –. Questa disciplina in Abruzzo è una realtà in costante crescita sotto il profilo tecnico e organizzativo: sono rappresentate tutte le categorie, dalla base ai campionati apicali, e anche il settore giovanile continua a dare segnali importanti, a conferma di un lavoro strutturato che guarda al futuro.

Accanto alle competizioni tradizionali, quest’anno introduciamo una novità significativa come il Trofeo Futsal Special Cup, alla sua prima edizione – continua Vittorio – È un segnale chiaro della direzione che stiamo seguendo: uno sport aperto e inclusivo, capace di coinvolgere tutti. Domenica 4 gennaio, al PalaRoma, scenderanno in campo Accademia Soccer, ASD Lanciano Special, ASD Tortoreto e Rurabilandia Pineto, in una mattinata per noi di grande valore. Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Montesilvano, che anche quest’anno ci consente l’utilizzo gratuito del PalaRoma per cinque giorni intensi di gare”.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della LND Abruzzo e in diretta tv su Super J (canale 16).

IL PROGRAMMA

Giovedì 2 gennaio | semifinali di Coppa Italia di Serie C2.

Venerdì 3 gennaio | semifinali di Serie C1.

Domenica 4 gennaio | al mattino (10.00–13.00), spazio alla prima edizione del Trofeo Futsal Special Cup; nel pomeriggio si disputeranno le finali Under 15 femminile e maschile e la finale Under 19 maschile.

Lunedì 5 gennaio | finali Under 17 maschile e femminile e la finale di Serie D.

Martedì 6 gennaio | gran finale con la 9ª edizione del Futsal Day maschile e femminile e le finali di Coppa Italia Serie C2, C Femminile e Serie C1. Il 6 gennaio il PalaRoma sarà anche tappa del tour del trofeo della Supercoppa Women che si disputerà l’11 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara tra Juventus e Roma.