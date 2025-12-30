Ricercatrice del Dipartimento INGEO della 'd'Annunzio' partecipa a uno studio pubblicato su Science

La professoressa Sara Satolli del Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) dell'UniversitÃ 'd'Annunzio' di Chieti-Pescara Ã¨ tra i coautori di un articolo pubblicato su Science, una della piÃ¹ prestigiose riviste scientifiche internazionali, dal titolo: Extreme plate boundary localization promotes shallow earthquake slip at the Japan Trench.
Lo studio presenta i primi risultati della Spedizione 405 dellâ€™International Ocean Discovery Program (IODP), che aveva lâ€™obiettivo di comprendere i meccanismi responsabili del terremoto di Tohoku-Oki in Giappone nel 2011, uno dei piÃ¹ potenti mai registrato, e del successivo devastante tsunami.
I dati ottenuti da carotaggi e i rilievi geofisici mostrano che la faglia al limite di placca responsabile del terremoto si sviluppa preferenzialmente in un livello di argilla pelagica presente nella placca pacifica in subduzione, dove si osservano forti contrasti nelle proprietÃ fisiche.
Questa configurazione contribuisce alla formazione di una faglia debole ed estremamente localizzata, favorendo la propensione a scorrimenti sismici superficiali di grande entitÃ .
I risultati suggeriscono che la Fossa del Giappone sia particolarmente suscettibile a terremoti con ampio scorrimento superficiale rispetto ad altre zone di subduzione prive di argille deboli.