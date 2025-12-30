Teatro dialettale, a Casalbordino c'è "Na Sòre di Màgge" con la Compagnia 'Ugo Zimarino'

Torna a Casalbordino il grande appuntamento con il teatro dialettale, una tradizione che continua a essere motore di identità culturale e partecipazione popolare.
Nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2026, con apertura del sipario alle ore 20.45, l’Auditorium Tito Molisani ospiterà la nuova produzione della Compagnia Teatrale Casalese “Ugo Zimarino”, storica realtà del panorama teatrale locale.
In scena la commedia dialettale “’Na Sòre di Màgge”, definita dagli organizzatori “comicissima”, articolata in due atti e diretta dalla regia di Giovanni Tiberio.
Uno spettacolo che promette ritmo serrato, equivoci esilaranti e personaggi fortemente caratterizzati, capaci di raccontare con ironia e leggerezza spaccati di vita quotidiana, nel solco della migliore tradizione popolare.
Il cast vede protagonisti: Carlo Sallese (Carlucce Mezzicacchie) -padre; Alessandra Bologna (Rusene Di Parla Pizzute) - madre; Dea Bernardone (Mariuccia aspirante attrice) - figlia; Patrizia D’Urbano (Franciscolle Nazzicapurce) - futura suocera; Claudio Di Paolo (Klode Von Pauler) - fidanzato di Mariuccia; Mariangela Ianuario (Clarice) -studentessa in ginecologia; Giuseppe Di Risio (Compare e cugino di Carlo) -poliziotto in pensione; Rossano Molisani (Sanino altolocato)- postino poeta; Massimo Canosa (Frà Cazzette)- inserviente convento; Leonardo Nocciolino (Leo Coccavalle) -avvocato musicante; Benedetta D’Aurizio (Genevieve Matiren) -segretaria regista.
La prevendita online è attiva dal 28 dicembre 2025 su Ciaotikets. Il botteghino aprirà il 2, 3, 4 e 5 gennaio dalle 17 alle 20.
Per informazioni: Claudio Di Paolo, tel. 349 1572974.
Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Casalbordino, a conferma del valore culturale dell’iniziativa.