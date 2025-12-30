'Tacchi & Sorrisi' in allegria a San Salvo

Sabato pomeriggio la Palestra di Via Verdi si Ã¨ riempita di energia, sport e allegria per l'appuntamento Tacchi & Sorrisi, organizzato dalla Pro Loco San Salvo in collaborazione con la Scuola Calcio Aquilotti San Salvo.

Alle 16 si Ã¨ disputata l'amichevole dei giovani Aquilotti, terminata 4-3 tra applausi e tanto entusiasmo.

A seguire, in campo due squadre tutte al femminile: grinta, gioco di squadra e tantissima voglia di divertirsi hanno reso la partita davvero speciale! Vittoria finale per la squadra del Mister Carrisi, ma complimenti a tutte le partecipanti!

Un ringraziamento - da parte degli organizzatori - viene espresso al direttore di gara e coordinatore dellâ€™evento Vincenzo Finarelli, allâ€™Amministrazione comunale per il patrocinio, e a tutte le donne che con maglietta, scarpetteâ€¦ e un bel sorriso, hanno regalato un bellissimo pomeriggio di festa!

Ci vediamo il prossimo anno, sempre piÃ¹ carichi!