Formazione professionale, impulso per i corsi a Vasto

La Regione Abruzzo continua a investire con convinzione nella formazione professionale come leva strategica per la crescita dei territori e per l’occupazione giovanile.

Nell’ambito dell’Avviso pubblico FSE+ relativo ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – ciclo formativo 2025-2028, i Salesiani Don Bosco di Vasto (CNOS-FAP Abruzzo) sono stati assegnatari di un finanziamento complessivo pari a oltre 570 mila euro.



Le risorse consentiranno l’attivazione, presso la sede di Vasto, di ulteriori due percorsi triennali IeFP:



Operatore elettrico



Operatore alla riparazione di veicoli a motore



“Si tratta - si legge in una nota - di percorsi formativi fondamentali per offrire ai giovani competenze tecniche qualificate, contrastare la dispersione scolastica e favorire un concreto inserimento nel mondo del lavoro, in stretta connessione con il tessuto produttivo locale”.



«Questo finanziamento – dichiarano l’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive Tiziana Magnacca e il consigliere regionale Francesco Prospero – conferma l’attenzione concreta che la Regione Abruzzo riserva alla formazione professionale e al futuro dei giovani. Parliamo di risorse che si traducono in opportunità reali, rafforzando un presidio educativo e formativo storico come quello dei Salesiani di Vasto».



Particolare riconoscimento viene rivolto all’assessore regionale Roberto Santangelo, titolare della delega alla Formazione e alle Politiche del lavoro, per la qualità della programmazione FSE+ e per il lavoro svolto in una materia di sua diretta competenza. La capacità di pianificare interventi coerenti con i fabbisogni del territorio e di valorizzare in modo efficace le risorse europee sta producendo risultati concreti, misurabili e diffusi, che attestano in maniera oggettiva l’efficacia della sua azione amministrativa e il valore della programmazione messa in campo.



L’investimento - rimarcano Magnacca e Prospero - si inserisce in un quadro più ampio di interventi e finanziamenti regionali che negli ultimi anni hanno interessato Vasto, a dimostrazione di una presenza costante della Regione e di una strategia che punta sul capitale umano, sulle competenze e sul lavoro.



«La formazione professionale – concludono assessore e consigliere regionale – non è una scelta secondaria, ma una priorità politica e amministrativa. La Regione Abruzzo sta dimostrando, con atti concreti e risorse reali, di credere nei giovani, nel lavoro e nello sviluppo dei territori».