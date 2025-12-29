Partecipa a IlTrigno.net

Entra in funzione il nuovo Canile di Vasto

Al via il trasferimento degli animali dalla fatiscente struttura di localitÃ  Vallone Maltempo

AttualitÃ 
Dal fatiscente Canile di Vallone Maltempo, al nuovo Rifugio di localitÃ  Cipraneto.

Il 2025 si chiude con una bella notizia per i 130 cani ospitati nella vecchia struttura a ridosso dellâ€™ex discarica, dove sono in corso i lavori per la bonifica del sito.

A partire da oggi, gli animali vengono trasferiti nel nuovo canile realizzato dalla struttura del  commissario governativo Giuseppe VadalÃ , inaugurato il 14 luglio scorso, ma rimasto chiuso dopo il taglio del nastro. Un trasferimento che era nellâ€™aria dopo tanti mesi di attesa e di polemiche.

Era stata proprio lâ€™assessora al Benessere animale, Paola Cianci â€“ chiamata in causa da una interrogazione delle minoranze â€“ a chiarire in Consiglio comunale che lâ€™apertura ufficiale del nuovo canile ci sarebbe stata allâ€™inizio del nuovo anno.

Il trasferimento dei cani Ã¨ coordinato dal gruppo comunale della Protezione Civile. 

