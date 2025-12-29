Entra in funzione il nuovo Canile di Vasto

Dal fatiscente Canile di Vallone Maltempo, al nuovo Rifugio di localitÃ Cipraneto.
Il 2025 si chiude con una bella notizia per i 130 cani ospitati nella vecchia struttura a ridosso dellâ€™ex discarica, dove sono in corso i lavori per la bonifica del sito.
A partire da oggi, gli animali vengono trasferiti nel nuovo canile realizzato dalla struttura del commissario governativo Giuseppe VadalÃ , inaugurato il 14 luglio scorso, ma rimasto chiuso dopo il taglio del nastro. Un trasferimento che era nellâ€™aria dopo tanti mesi di attesa e di polemiche.
Era stata proprio lâ€™assessora al Benessere animale, Paola Cianci â€“ chiamata in causa da una interrogazione delle minoranze â€“ a chiarire in Consiglio comunale che lâ€™apertura ufficiale del nuovo canile ci sarebbe stata allâ€™inizio del nuovo anno.
Il trasferimento dei cani Ã¨ coordinato dal gruppo comunale della Protezione Civile.