Mario Alinovi è il nuovo presidente del Ciclo Club Vasto

Nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci, è stato eletto, all’unanimità, il nuovo Consiglio Direttivo del Ciclo Club Vasto per il biennio 2026-2027.

Questi gli incarichi societari successivamente assegnati:

Presidente: Mario Alinovi

Vice Presidente: Donatello Jasci

Segretario e Tesoriere: Claudia Chiantia

Consiglieri: Luigi Marinucci, Pietro Natarelli, Alessio Pascucci e Antonio Spadaccini.

“Unisciti alla nostra storica Famiglia Ciclistica: inizia la stagione con noi - si legge in una nota del sodalizio sportivo - Siete pronti a pedalare verso nuove avventure? che siate ciclisti esperti, amatori o semplicemente curiosi di scoprire il mondo del ciclismo su strada o mountain bike, abbiamo un posto per voi. Condividiamo la passione, il divertimento e l’impegno”.

Sono aperte le iscrizioni per il 2026 (info: 347-6014776 /328-4378224)

Il Direttivo - sottolinea il neo presidente Mario Alinovi - è ora impegnato nella preparazione del bilancio preventivo e del programma socio-sportivo del Ciclo Club Vasto per il 2026, da sottoporre alla valutazione e approvazione dei soci in occasione della prossima assemblea del Ciclo Club Vasto.