Presepio Vivente tra i Vicoli di Santa Maria a Vasto, 'buona la prima'

Ha richiamato un gran numero di visitatori il ritorno del Presepio Vivente tra i Vicoli di Santa Maria organizzato in centro, a Vasto, dopo un anno di interruzione.

â€˜Buona la primaâ€™ per l'appuntamento iniziale dei due in programma in questa edizione 2025/2026, la 24^, della rappresentazione della NativitÃ nel borgo di Santa Maria e sulla panoramica Loggia Amblingh organizzata dal Comitato di volontariato Presepio Vivente Vasto, in collaborazione con le Parrocchie di Santa Maria Maggiore, San Giuseppe e San Marco e con la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone.

L'organizzazione ringrazia i proprietari dei locali utilizzati per le varie tappe, i figuranti e tutti i collaboratori, dando appuntamento per la prossima rappresentazione che si terrÃ sabato 3 gennaio, dalle 17 alle 20.

L'edizione di questo periodo festivo Ã¨ stata dedicata alla memoria di Martina Mancini e Paolo Marchesani, tra le vittime di un incidente stradale sulla SS 16 a Vasto Marina.