Festa provinciale del Coni Chieti, celebrati impegno e merito sportivo

Grande successo all’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio “ di Chieti-Pescara, piena in ogni ordine di posti con una cornice di pubblico straordinaria, per la Festa Provinciale dello Sport del Coni Chieti organizzata dal delegato provinciale Massimiliano Milozzi.

Alla presenza di numerose autorità civili, militari e sportive da tutto l’Abruzzo, sono stati oltre 80 i premiati fra atleti, tecnici, dirigenti e società sportive della provincia di Chieti che si sono distinti nell’anno 2025 raggiungendo risultati di prestigio in tante discipline sportive, ottenendo titoli nazionali e mondiali e presenze ad eventi di grande importanza. In occasione della festa sono state consegnati i seguenti riconoscimenti: Stelle al Merito Sportivo, Palme al Merito Sportivo, Medaglie al Valore Atletico, Premi Speciali Coni Chieti, Premi FSN, DSA, EPS e una serie di riconoscimenti anche alla Polizia Locale per il servizio svolto in occasione del passaggio della Fiamma delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, presente con la comandante Donatella Di Giovanni.

Molto toccante il momento della consegna del Premio alla Memoria di Michael Luciani, giovane tifoso neroverde scomparso prematuramente. Importante il riconoscimento assegnato a due scuole, il Convitto Nazionale “G. B. Vico” di Chieti e l’Istituto Comprensivo 3 di Chieti Scalo, per la loro vicinanza al Coni nelle manifestazioni organizzate nel 2025.

Fra i Premi Speciali: il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Liborio Stuppia, la Campionessa del Mondo di Tiro a Volo Alessia Iezzi, madrina dell'evento; Niccolò Postiglione, ex giocatore del Chieti, attualmente al Pineto e Nazionale Under 20; la Curva Volpi per l’attaccamento alla città e ai colori neroverdi; la teatina olimpionica Fabrizia D’Ottavio; Fabio Fiaschi, grande gloria del Chieti Calcio; il mister del Città di Chieti di Calcio a 5 Fabiano Di Muzio; il dirigente sportivo teatino Gianni Colaiocco.

“La Festa Provinciale dello Sport del Coni rappresenta un momento di grande valore per la città e per l’intero territorio – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone - . Chieti è orgogliosa di accogliere e celebrare atleti, tecnici e società che con sacrificio, passione e impegno portano in alto il nome della nostra provincia. Lo sport è un potente strumento di crescita, inclusione e coesione sociale e il Comune continuerà a sostenere iniziative come questa, rafforzando la collaborazione con il CONI e con tutte le realtà sportive locali”.

“Sono molto soddisfatto per aver riportato la Festa dello Sport Provinciale del Coni a Chieti. È la festa di tutti - queste le parole del delegato provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi - . Nel 2025 ci sono stati tantissimi risultati di prestigio per gli atleti della nostra provincia sia a livello nazionale che mondiale per quasi tutte le discipline sportive. Ringrazio il mio staff che mi supporta sempre in ogni mia iniziativa: c’è la ferma volontà del Coni Provinciale a fare ancor di più e già stiamo preparando altre importanti iniziative. Ringrazio l’Università d’Annunzio per averci ospitati. Proprio con l’Università stiamo predisponendo la nuova sede del Coni che sarà a Palazzo de’Mayo in pieno centro cittadino e questo ci onora tantissimo. Nel tempo rafforzeremo sempre più il rapporto con l’Ateneo. Ringrazio anche il Comune di Chieti, in particolare nelle persone del sindaco Diego Ferrara e dell’assessore allo Sport Manuel Pantalone, per l’ottima sinergia che si è creata nel tempo”.