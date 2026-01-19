A Vasto l'Assemblea diocesana dei Catechisti 2026

“Intelligenza artificiale, catechesi e discernimento” il tema al centro dell'Assemblea diocesana dei Catechisti 2026 che si terrà domenica 25 gennaio, dalle ore 15,30, nell'Auditorium della Parrocchia di San Paolo Apostolo a Vasto.

"Sarà - si legge in una nota della Diocesi di Chieti-Vasto - un momento di confronto e formazione per imparare a leggere le sfide e le opportunità dell’Intelligenza artificiale alla luce del Vangelo e del nostro servizio catechistico.

Parteciperà don Andrea Ciucci, Coordinatore dell’Ufficio Centrale della Pontificia Accademia per la Vita.

Durante l’incontro verranno consegnati gli attestati a chi ha terminato il corso biblico diocesano e la scuola teologica".

Per iscriversi: utilizzare il QR code riportato sulla locandina o cliccare sul seguente link https://forms.gle/Sn86XuPNPQqnnb9x9.

Per informazioni: ucd@diocesichieti.it