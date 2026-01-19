L'Universal compie 80 anni. Storia e futuro di una 'istituzione' vastese

Era il 19 gennaio del 1946 quando Cesarino Vicoli, sulle macerie della Seconda guerra mondiale, decise, insieme ad altri tre soci, di aprire una cartolibreria in Corso Palizzi, allora centro della città.

Il nome “Universal” doveva esprimere questa governance a quattro. Presto però gli altri tre soci preferirono emigrare negli Stati Uniti dove le prospettive apparivano decisamente più rosee. Cesarino rimase così solo a portare avanti la sua scommessa, almeno fino al 1950 quando ad affiancarlo arrivò la moglie Linda.

IL VENTO IN POPPA DEL BOOM ECONOMICO. Per quindici anni fu dura. Furono lustri di sacrifici e fatica prima che la favorevole congiuntura del boom economico alleggerisse la fatica, quella fatica che avrebbe portato l’Universal a ingrandirsi e ammodernarsi prima (nel 1971) con il trasferimento in Corso Italia 40 e poi con l’ampliamento nei locali del civico 34 (1991).

TRE GENERAZIONI DI CLIENTI di vastesi e del Vastese hanno varcato la soglia dell’Universal affidandosi alla professionalità, serietà e onestà di Cesarino e Linda prima, dei loro figli dopo ed oggi anche dei loro nipoti i quali con orgoglio festeggiano l’80° compleanno di un’azienda che ha sempre creduto e svolto concretamente una funzione sociale UNIVERSALmente riconosciuta in modo particolare nei giorni tristi della dipartita di Cesare e Linda con le parole “Grazie all’Universal abbiamo potuto studiare. Senza la possibilità della micro-rateizzare il costo dei libri e della cancelleria, i nostri genitori non avrebbero potuto garantirci quella istruzione che ha attivato il cosiddetto ascensore sociale.”

LA BONACCIA DELL’ERA DEL WEB. Da oggi l’Universal rinnova la sfida dei suoi fondatori con l’ambizione di raggiungere il secolo di attività in un momento storico dove il commercio territoriale è quotidianamente aggredito dalle grandi piattaforme globali del web e da una congiuntura economica fatta di ripetute crisi che ad ondate, a partire dagli anni Novanta, attanagliano l’Italia con un calo dei consumi.

ATTIVARE SINERGIE SUL TERRITORIO. In questo difficile momento è necessario che la comunità vastese e del Vastese si stringa a difesa e tutela dell’economia del proprio territorio per evitare un impoverimento generalizzato. Da parte nostra abbiamo attivato un partenariato di qualità con rinomate aziende abruzzesi con le quali vogliamo continuare a valorizzare il territorio offrendo ai nostri clienti un'innovazione nella nostra offerta commerciale senza mai rinunciare alla tradizionale cortesia e a quella particolare attenzione nel fissare i prezzi nell'ambito della più assoluta convenienza, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 80 anni. Inoltre abbiamo in progetto di fare della nostra libreria uno scrigno delle tradizioni vastesi e della vastesità anche attraverso le edizioni del suo braccio culturale, la Maison Littéraire.

AI NOSTRI CLIENTI, E A TUTTI I VASTESI, CHIEDIAMO dunque di continuare ad agire con questa fiducia reciproca che, come è stata fondamentale per la rinascita durante i drammatici anni del Dopoguerra, lo è di nuovo oggi che i venti di guerra sono tornati a spirare da tutte le direzioni. Riscopriamo quindi insieme il gusto del contatto umano e di un sorriso, fuggendo dalla freddezza di quel click sulla tastiera o sullo smartphone che sta impoverendo l’economia dei territori a vantaggio di piattaforme online i cui guadagni non hanno alcuna ricaduta sulla nostra città, perché una volta fatto “click” il nostro denaro corre online persino oltre i confini regionali fino ad involarsi oltreoceano.

INTANTO… BUON COMPLEANNO UNIVERSAL , 80 DI QUESTI GIORNI!