Esonerato mister Palo, Luigi Di Simone è il nuovo allenatore della Bacigalupo Vasto Marina

Antonio Palo non è più l’allenatore della Bacigalupo Vasto Marina: all’indomani della sconfitta casalinga, nella gara giocata a Ortona, contro il San Salvo, la società sceglie di cambiare nuovamente guida tecnica, affidando la panchina a Luigi Di Simone.

Di Simone è il terzo tecnico della BVM in questa stagione calcistica 2025/2026 in Eccellenza abruzzese, dopo Roberto Cesario e Antonio Palo.

La comunicazione del club per mister Palo: “La società Bacigalupo Vasto Marina comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Antonio Palo.

Pur nella brevità del percorso condiviso, il mister ha dimostrato fin da subito grande attaccamento a questa società e alla maglia che ha rappresentato, mettendo a disposizione del gruppo competenza, serietà e professionalità.

Per questo motivo la Bacigalupo Vasto Marina desidera ringraziare Antonio Palo per l’impegno e l’enorme professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.

L’annuncio di Di Simone: “La Bacigalupo Vasto Marina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gigi Di Simone.

Allenatore classe 1978, Di Simone avvia la propria carriera nel settore giovanile della Fidelis Andria alla guida dell’Under 14, per poi proseguire il percorso nel vivaio del Bari, sempre con l’Under 14. Successivamente matura la prima esperienza con una prima squadra come vice allenatore della Vastese in Serie D, per poi assumere il ruolo di allenatore dell’Unione Calcio Bisceglie nel campionato di Eccellenza. Entra quindi nello staff del Bisceglie Calcio in Serie C come allenatore in seconda. In seguito guida l’Under 17 del Bari e successivamente lo Spinazzola. Nell’ultima stagione l’esperienza con il Canosa.

La società augura a mister Di Simone buon lavoro alla guida della Bacigalupo Vasto Marina”.

