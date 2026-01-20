Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito (RnS) “Madonna delle Grazie” celebra il suo 41° anno di cammino.
Per l’occasione, il gruppo ha organizzato una giornata speciale di fraternità e di crescita che si terrà domenica 25 gennaio 2026.
Al centro del momento di crescita una riflessione sulla “La forza della preghiera di intercessione”: “Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone” (Marco 2,3).
La giornata si articolerà attraverso momenti di preghiera, approfondimento e convivialità secondo il seguente calendario:
- Ore 09:45: Accoglienza presso l’Oratorio di via Trignina.
- Ore 10:00: Inizio con la preghiera comunitaria.
- Ore 10:30: approfondimento sulla preghiera di intercessione.
- Ore 10:45: Intervento di Mario Letizia, referente dell’Equipe di intercessione del Rinnovamento d’Abruzzo, che offrirà una testimonianza e una riflessione sul tema.
- Ore 11:30: Celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe.
- Ore 13:00: Conclusione con l’agape fraterna (pranzo comunitario) presso l’Oratorio di via Trignina.
L’incontro si propone come un’occasione di ristoro spirituale non solo per gli appartenenti al movimento, ma per chiunque desideri accostarsi alla preghiera comunitaria e approfondire il valore dell’intercessione come atto di amore verso il prossimo.
La presenza di Mario Letizia, figura di riferimento per il movimento a livello regionale, rappresenta un valore aggiunto per approfondire le dinamiche di questa particolare forma di preghiera che “porta a Dio” le necessità e le sofferenze altrui.
Per informazioni: Maria 3332954542 – Roberto 333 325 2366 – Gruppo RnS “Madonna delle Grazie” – San Salvo