H2O Sport ai tricolori di nuoto artistico di Riccione con Sofia Papalia

Arrivano soddisfazioni dal nuoto artistico per lâ€™H2O Sport.

La societÃ del presidente Massimo Tucci, che gestisce lo Stadio del Nuoto di Vasto, sarÃ impegnata a Riccione nei Campionati Italiani di SpecialitÃ con Sofia Papalia che Ã¨ la piÃ¹ piccola delle quattro atlete abruzzesi che hanno centrato il pass per la rassegna tricolore. Un risultato di grande spessore che conferma la qualitÃ del lavoro svolto e lâ€™eccellente crescita della ragazza classe 2009 impegnata nella categoria Juniores.

Papalia, che si Ã¨ messa in mostra nel campionato regionale competizione nella quale Ã¨ riuscita anche a salire sul podio, Ã¨ decisa a competere con le migliori per proseguire la sua ascesa, decisa a togliersi delle belle soddisfazioni.

A Riccione la portacolori del team biancorosso ha tutte le intenzioni di ben figurare e provare a portare a casa una buona prova.

Impegno, passione e dedizione di certo non mancano a Papalia che sotto la guida delle istruttrici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio ha preparato nel migliore dei modi lâ€™appuntamento tricolore.