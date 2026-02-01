BTS Volley San Salvo, i risultati delle squadre giovanili

Impegni settimanali per le formazioni giovanili della BTS Volley San Salvo.

Nella Under 19 maschile, sconfitta 3-2 contro Gada Pescara 3, ma che partita! Coach Tenaglia deve fare i conti con diversi infortuni. Nel ruolo di libero esordisce Antonio Spenza, esordio che racconta il coraggio di buttarsi, di affrontare l’emozione e trasformarla in energia positiva. Avvio difficile per la BTS che va sotto per 2 set a 0. La squadra però reagisce con carattere, ribalta l’inerzia e porta la gara al tie-break e combatte fino all’ultimo pallone. Purtroppo al quinto set, complice la stanchezza, non si riesce a compiere il miracolo, ma si poteva e doveva fare di più. Nel prossimo turno, il 9 febbraio, la BTS ospiterà lo Scafa Volley

La formazione della Under 17 maschile è stata sconfitta in casa dal Lanciano All Stars per 3-2. Partenza a rilento per la BTS che perde il 1° set per 20-25. Grande reazione poi nel secondo (25-19) e terzo set (25-17), poi il black-out nel momento decisivo del 4° set che la BTS stava conducendo alla grande e che invece ha perso 20-25. Si va al tie-break e, come spesso accade a chi viene recuperato, la BTS cede emotivamente e perde 12-15. A fine gara coach Tenaglia esprime il proprio rammarico: «Sarebbe bastato crederci un po’ di più. Onore agli avversari che, anche nelle difficoltà, hanno trovato la forza di reagire e meritare la vittoria. Queste partite non servono a capire quanto siamo forti, ma quanto siamo pronti a restarlo nei momenti difficili. Non si deve mollare! Si impara a gestire la pressione, si cresce e si torna in campo più consapevoli». La sconfitta ha in parte compromesso il cammino dei sansalvesi verso la conquista della qualificazione alla Fase finale del campionato. La BTS, che permane al 3° posto, dovrà ora vincere tutte le gare rimanenti, già dal prossimo incontro quando andrà a Pescara in casa del Gada Volley, seconda in classifica.

Nella fase finale della Under 16 femminile, la BTS perde per 3-0 in casa contro la SPH Arabona di Manoppello. Una gara strana, fatta di buona difesa, tanti palloni toccati a muro, tanto lavoro silenzioso. «È mancata solo quella convinzione profonda – afferma coach Tenaglia a fine gara – quella scintilla che fa dire “ci siamo e ce la giochiamo”. E sappiamo che quella scintilla è dentro di noi. Il risultato dice sconfitta, il campo dice crescita, il lavoro dice futuro. Perché lo sport è questo: cadere, rialzarsi, crescere insieme. E continuare a crederci, sempre». Nel prossimo turno la BTS andrà in trasferta a Pescara contro la forte prima in classifica Dannunziana.

Nel torneo Open Misto, la BTS ha perso per 2-1 contro la capolista Talento Sprecato di Pescara. Prestazione comunque maiuscola. La squadra non ha mai mollato, ha aggredito in attacco e in battuta. I progressi sono evidenti, individuali e soprattutto collettivi. Una di quelle sconfitte che ti fanno tornare a casa stanco, ma orgoglioso.