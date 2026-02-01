Trabocco da ricostruire a Torricella, ci sarà un ristorante

Sarà la società Vasto Eventi a occuparsi della ricostruzione di un trabocco in località Torricella, lungo la costa vastese, per trasformarlo in ristorante.

La proposta presentata dall’architetto Paola Paglione, amministratore unico dell’impresa che ha la sua sede legale in viale Germania a San Salvo, ha ottenuto 68 punti, piazzandosi al primo posto. Le altre cinque offerte sono state presentate da Andrea Del Prete (66,33), Giuseppe Giuliano (61), Pierluigi Racciatti (53,67), Paglione Real Estate (49,33) e Di.Re srls (41).

La Commissione, presieduta da Italo Pomponio, ha dato lettura dei punteggi attribuiti dopo la valutazione delle offerte tecniche, rendendo anche nota la graduatoria provvisoria. Non è stato necessario procedere alla apertura della offerta economica, inevitabile in caso di parità di punteggio. La seduta pubblica (cioè aperta ai concorrenti e ai loro legali rappresentanti) si è svolta nella sala consiliare.

In ballo c’è una concessione demaniale marittima a uso turistico e ricreativo per la durata di dieci anni. La struttura non conserverà la sua funzione originaria di macchina da pesca, ma verrà trasformata in ristorante, anche se la proposta della società Vasto Eventi, risultata vincitrice della procedura comparativa, è corredata da un progetto culturale “La voce del mare”, che mira a ridare appunto voce a una eredità culturale persa. L’obiettivo andrebbe quindi ben oltre quello di rimettere insieme legno e corde, rimarcano i proponenti, ma ricollegare le persone alle loro radici.

La proposta prevede, inoltre, 36 ore al mese di utilizzo gratuito a scuole ed enti pubblici, praticamente il triplo di quanto richiesto. Molto accattivante il video che spiega nei dettagli la filosofia di tutta l’operazione.

Il trabocco con annesso deposito, cucina e servizi igienici, dovrà avere una piattaforma rettangolare di 130 metri quadri. Sarà dotato, inoltre, di argano, di rete e di tutte le attrezzature atte a garantire il funzionamento e di una passerella di accesso lunga 102 metri e larga 2 metri.

Nelle scorse settimane il Comune ha reso noto l’esito della procedura comparativa con la pubblicazione all’albo pretorio del punteggio attribuito dalla Commissione per un altro trabocco di località Torricella, non censito nel piano demaniale marittimo comunale, abbandonato e scomparso. In quel caso al primo posto con 61,35 punti è risultato il progetto presentato da Katia Olivieri ed Erica Manna.

foto beachserver.com