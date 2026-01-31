San Salvo, tris vincente e sorrisi: anticipo ok con il Celano e ora la Coppa Italia

San Salvo vittorioso nell'anticipo della sesta giornata di ritorno di Eccellenza abruzzese.
Al Vito Tomeo termina 3-0, a favore dei biancazzurri di mister Walter Piccioni, la sfida contro il Celano di Fabio Iodice.
Gara in archivio giÃ nella prima frazione: l'espulsione in apertura di Acosta, al 13' (scorrettezza su un avversario in area), segna in negativo il match per i marsicani che subiscono tre gol con le firme di Colistra, al 23', di Felice al 42' e di Jelicanin, su calcio rigore, al 45'.
Nella ripresa padroni di casa ancora vicini al bersaglio grosso, ma risultato che non muta.
Tre punti in archivio, quota 40 in classifica e temporaneo quarto posto aspettando la partita del Mosciano, adesso quinto a 38, in trasferta con la Torrese,
PuÃ² sorridere mister Piccioni che nel suo undici titolare ha proposto diverse novitÃ rispetto al solito anche e soprattutto in vista della finalissima di Coppa Italia in programma mercoledÃ¬ 4 febbraio, alle ore 16, allo Stadio Comunale di Ortona contro la Folgore Delfino Curi Pescara. Domenica prossima, invece, per la settima di ritorno di campionato, trasferta con il Lanciano FC attualmente in testa alla graduatoria al pari della Santegidiese.
San Salvo-Celano 3-0
Reti: 23â€² Colistra, 42â€² Felice, 45â€² Jelicanin (rigore)
San Salvo: Lanziani, Dâ€™Ortona (27â€™ st Silvestri), Traino, Gagliano (18â€² st Cichella), Ruggieri (9â€² st Cardinale), Felice, Garcia, Colistra (18â€™ st Squadrone), Jelicanin, Di Pierro, Zanette (14â€™ st Di Ruocco). A disp. Zocaro, Aquilano, Potalivo, Ricciardi. All. Piccioni
Celano: Venditti, Guirado, Paris, Acosta, Torturo (10â€™ st Coletti), Dâ€™Amore (30â€™ st Cecchini), Selle, Ravanelli (10â€™ st Milani), Ranieri, Rossi, Viotti (29â€™ Colazzilli). A disp. Scognamiglio, Di Sciullo, Sciarretta, Nenni, Mastrone. All. Iodice
Arbitro: Di Egidio di Teramo (De Ortentiis e Di Nardo Di Maio di Pescara)