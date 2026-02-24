Gianluca Senese si dimette da direttore sportivo del San Salvo

Dopo l’esonero dell’allenatore Walter Piccioni deciso dalla dirigenza del San Salvo percorre la strada delle dimissioni, definite “irrevocabili”, dal suo ruolo di direttore sportivo del club biancazzurro Gianluca Senese.

Di seguito la sua comunicazione: “Dopo 13 mesi di tante soddisfazioni e poche delusioni ho deciso di interrompere a malincuore la mia collaborazione con il San Salvo Calcio. Una scelta sofferta che va oltre i rapporti personali d’amicizia con il presidente, i dirigenti e i tifosi, che ringrazio pubblicamente per l’affetto e la stima che mi hanno dimostrato nel mio percorso.

Nella mia vita personale, ma anche professionale, c’è un valore che non potrà mai venire a mancare ed è la Lealtà e la difesa delle mie idee. Mister Walter Piccioni è stata una mia scelta che difendo in maniera orgogliosa. La squadra ha ottenuto risultati al di sopra delle aspettative iniziali raggiungendo una finale di Coppa Italia che mancava da 10 anni ed una salvezza già nel mese di gennaio rispetto all’ultimo minuto del secondo playout della scorsa stagione quando presi la squadra con 17 punti a fine gennaio. Le mie dimissioni sono irrevocabili.

Auguro il meglio possibile alla società, ai ragazzi e ai tifosi. Sempre Forza San Salvo”.