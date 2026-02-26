Partecipa a IlTrigno.net

'La Diomedea 2026' targata Podistica Vasto, iscrizioni aperte

Il sodalizio biancorosso 'scalda i motori' in vista dell'appuntamento sportivo della mattinata festiva del 1° Maggio

La Podistica Vasto scalda i motori in vista della prossima edizione de La Diomedea, l’appuntamento sportivo di corsa per le vie del centro storico e cittadino che caratterizza la mattinata festiva del 1° Maggio a Vasto.

La comunicazione del sodalizio biancorosso: “Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la prossima edizione de La Diomedea!

Basta andare sul sito www.timingrun.it e seguire tutte istruzioni per partecipare ad un evento che unisce sport e amore per il territorio, passione e benessere.

Non mancare quindi in piazza Rossetti a Vasto il prossimo 1° maggio per una mattinata spettacolare!”


 

