Trofeo Bistrot 69, domenica la nona edizione

Per iniziativa della Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini, torna in scena il Trofeo Bistrot 69 di mountain bike. La manifestazione Ã¨ in programma domenica 1Â° marzo nel territorio comunale di Casalbordino con lâ€™entusiasmo di sempre e lâ€™obiettivo di iniziare al meglio la stagione delle ruote grasse allâ€™interno del circuito I Sentieri dâ€™Abruzzo targato UISP.
Quella che attende gli organizzatori Ã¨ la nona edizione, ancora una volta affiancata dal partner di fiducia dellâ€™evento: il bar-ristorante Bistrot 69. Punto di riferimento sul lungomare casalese, il locale Ã¨ molto frequentato tutto lâ€™anno sia dai residenti che dai turisti, pronti a concedersi un aperitivo vista mare o ad assaporare piatti a base di pesce.
Oltre a Bistrot 69 nelle vesti di main sponsor, si rimarca il prezioso supporto dei partner Vini Fantini, Brake, Fabio Di Guglielmo Bike&Sport, IPro (abbigliamento personalizzato), insieme alla collaborazione con lâ€™amministrazione comunale locale, da sempre vicina alle iniziative della Polisportiva Casalbike.
Il quartier generale, il ritrovo (alle 8:00), la partenza (alle 10:00) e lâ€™arrivo sono tutti collocati presso il Bar Bistrot 69 in via Bachelet, nella zona lungomare.
Il percorso prevede un anello di 12 chilometri da ripetere tre volte, con un dislivello di 210 metri a giro. Un tracciato prevalentemente sterrato che tocca lâ€™asfalto solo sul lungomare e si sviluppa interamente nel territorio di Casalbordino. La corsa attraversa il lido casalese (Madonnina), percorre per 3 chilometri un tratto della ciclabile Via Verde, per poi inoltrarsi verso lâ€™interno toccando le localitÃ di Piane Sabelli (zona ristorante Fuoco 26), Bosco Marcucci, Contrada Acqua Chiara, Santo Stefano Rivo Maris, fino al rientro al lido.
Per informazioni contattare lâ€™organizzatore Bruno Fantini (333 8024294) brunofantini53@gmail.com .
Facebook: Polisportiva Casalbike