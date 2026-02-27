Sede sociale della Runners Casalbordino intitolata alla memoria di Luigi Di Cocco

La Runners Casalbordino guidata dal presidente Eric D’Ercole sta avviando il motore in vista della stagione podistica ormai imminente. Il 2026 rappresenta per la società un traguardo speciale: il decennale dalla fondazione.

Con 31 tesserati all’attivo, gli atleti saranno impegnati nei circuiti Corrilabruzzo UISP, Corrimaster FIDAL, Corrilabruzzo Corri e Cammina Con Noi e nelle gare sotto l’egida OPES.

La presentazione ufficiale della nuova squadra è avvenuta a Miracoli di Casalbordino, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede sociale, intitolata alla memoria di Luigi Di Cocco, già vice sindaco di Casalbordino.

Nino Di Fonso, Antonio Angelucci, Carla Zinni, Amerigo Tiberio e Filippo Marinucci hanno avuto un ruolo determinante nella promozione e nella crescita di questa realtà podistica, contribuendo in modo significativo anche alla realizzazione e all’allestimento della nuova sede posta presso le ex scuole elementari in via San Benedetto dove è avvenuta anche la benedizione impartita da Don Paolo della Basilica Santa Maria dei Miracoli.

Sarà l’ormai canonica Notturna del Campanile, in programma per il 19 giugno, a fare da traino all’intera stagione della società casalese. Confermata la stretta collaborazione con l’Avis Casalbordino di Antonio Angelucci, mentre si rafforza la sinergia con la società ciclistica Ladri di Medaglie del presidente Davide Florindi. Tra le novità più rilevanti spicca l’assegnazione, in occasione della Notturna, del campionato regionale OPES Abruzzo di corsa su strada dei 10 chilometri, un riconoscimento che impreziosisce ulteriormente l’evento giunto alla settima edizione.

A metà dicembre, infine, è in programma il grande appuntamento con il Mandamento Tour, il più ampio allenamento collettivo d’Abruzzo, che anche quest’anno richiamerà appassionati e podisti da tutta la regione.

Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino: “È con grande piacere che inauguriamo questa nuova sede, voluta dalla Runners Casalbordino e intitolata a Luigi Di Cocco, grande amico e punto di riferimento per la comunità casalese. La nostra amministrazione ha investito con convinzione nello sport e nel benessere dei cittadini. La Runners Casalbordino è stata la prima realtà sportiva in cui abbiamo creduto e da quel momento tutto il consiglio comunale ha proseguito su questa strada, facendo di Casalbordino una città più sana, attiva e sportiva. Un ringraziamento particolare va ad Eric D’Ercole e all’AVIS Casalbordino di Antonio Angelucci che hanno realizzato eventi capaci di portare il nome di Casalbordino ai vertici sportivi regionali”.

Francesco Prospero, consigliere della Regione Abruzzo: “La Runners Casalbordino si è dotata di una nuova sede come punto di ritrovo per i propri associati. Tutto questo grazie al Comune che è sempre al proprio fianco. Questa sede porta il nome di Luigi Di Cocco che, per anni, ha dato il suo contributo al paese, al lido e allo sport. È giusto ricordarlo perché il suo impegno è un riconoscimento per tutta la comunità. Lo sport non è solo movimento e gioia ma anche benessere psicofisico, recupero per i giovani e una via lontana dalle strade sbagliate”.

Carla Zinni, vice sindaco di Casalbordino: “La nuova sede sociale della Runners Casalbordino è il coronamento di un percorso congiunto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società podistica casalese di Eric D’Ercole. Siamo orgogliosi di aver finalmente un luogo che possa diventare un punto di ritrovo per i tesserati e per per attrarre nuovi atleti. Questo spazio è il simbolo del nostro impegno a far crescere lo sport come motore di identità. Solo insieme possiamo promuovere la nostra città attraverso eventi che uniscono passione, impegno e spirito di squadra come stanno facendo da dieci anni a questa parte la Runners Casalbordino”.

Amerigo Tiberio, assessore alla Viabilità di Casalbordino: “Sono felice di aver contribuito a realizzare questo obiettivo perché la Runners Casalbordino è ormai parte del nostro tessuto sportivo di Casalbordino. La scelta di intitolare la sede a Luigi Di Cocco è stata azzeccatissima, in onore di una persona che per anni ha dato il suo contributo al paese, al lido e allo sport. Questo spazio sarà un punto di ritrovo per gli atleti, una casa per chi ama lo sport e il movimento”.

Eric D’Ercole, presidente Runners Casalbordino: “Finalmente possiamo celebrare l’inaugurazione della nuova sede sociale, frutto di anni di impegno e della fiducia dell’Amministrazione comunale che ci ha concesso questo spazio. L’abbiamo resa accogliente con l’esposizione di tutti i premi vinti nei dieci anni di attività ma soprattutto per far sentire i nostri tesserati a casa. Non siamo una grande realtà ma ogni anno dimostriamo di essere presenti e di valorizzare il territorio con le nostre manifestazioni, puntando molto sul consolidamento della Notturna del Campanile. Non dimentichiamo il passato, ma guardiamo al futuro con fiducia perché, insieme, possiamo fare la differenza. Un grazie anche ai nostri sponsor tra cui il Conad di Casalbordino della titolare Maria Concetta Moretti che non fa mai mancare il supporto alla nostra attività”

A questo link https://www.youtube.com/watch?v=E58Twb0yao0 i momenti salienti dell’inaugurazione della nuova sede della Runners Casalbordino con le riprese di Edoardo Di Pierro e le interviste a cura di Nicola Mincone.