Benemerenze LND, riconoscimento a Giancarlo Zappitelli

Nella cornice dell’Hotel Hilton Airport di Fiumicino, si è tenuta l’annuale cerimonia delle “Benemerenze” della LND-Lega Nazionale Dilettanti, all’interno della quale sono stati assegnati sette riconoscimenti ad altrettanti dirigenti e realtà del calcio dilettantistico abruzzese.

A condurre l’incontro il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il numero uno del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Vito Tisci insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina.

“Questi premi – rimarca il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo – non sono solo un segno di merito, ma anche il risultato di anni di impegno e sacrificio“.

I RICONOSCIMENTI

ALANNO – 50 anni di passione e dedizione

MASSIMILIANO DI SCIPIO – 20 anni di servizio come Vicepresidente della Corte Sportiva d’Appello

MARIO DI SANTO – 20 anni di guida come Delegato Provinciale di Chieti

MARIO DURASTANTE – 20 anni come Presidente della Cesaproba Calcio

GIANCARLO ZAPPITELLI – 20 anni come Vicepresidente della Bacigalupo Vasto Marina

FRANCO PAOLINI – 20 anni come Presidente della Pro Tirino Calcio

ARNALDO MAGNO – 20 anni come Vicepresidente della Montorio 88

“Questi dirigenti e le loro società – aggiunge Memmo – hanno dimostrato che il calcio non è solo uno sport, ma una comunità che cresce e si rinforza attraverso l’impegno e la dedizione. Siamo orgogliosi di voi e del vostro contributo al nostro amato sport. Grazie a tutti per il vostro lavoro instancabile e per aver rappresentato al meglio il nostro Abruzzo nel panorama calcistico nazionale!“



