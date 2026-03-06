Partecipa a IlTrigno.net

San Salvo-Pro Vasto vietata ai residenti a Vasto, Cupello e Fresagrandinaria

La decisione della Prefettura di Chieti

redazione
Sport
La decisione Ã¨ della Prefettura di Chieti: per la sfida del Campionato di Eccellenza abruzzese in programma domenica 15 marzo al Vito Tomeo di San Salvo tra San Salvo e Pro Vasto Ã¨ stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti nei comuni di Vasto, Cupello e Fresagrandinaria â€œper motivi di ordine pubblicoâ€œ.

Nessuna limitazione numerica, dunque, come avvenuto in altre occasioni per partite nello stesso impianto, divieto totale disposto dalle autoritÃ .

Nella foto uno scatto della partita di andata giocata allâ€™Aragona


 

