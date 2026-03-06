Area verde in via Don Lorenzo Milani, domenica l'inaugurazione a Vasto

Domenica 8 marzo, alle ore 12:45, l'Asd Futsal Vasto, in collaborazione con la TC Metal, inaugurerÃ l'area verde in via Don Lorenzo Milani-angolo via dei Conti Ricci.
"Quest'area - si legge in una nota -, che ospita il Monumento di Don Milani per opera del presidente del Club per l'Unesco di Vasto, Bianca Campli, si trova in una zona molto frequentata per lo piÃ¹ da studenti.
Si tratta della seconda area verde curata dalla Futsal Vasto evidenziando l'interesse che la societÃ mostra nei confronti della sua cittÃ .
Questo progetto promuove la sinergia tra la Futsal Vasto, la TC Metal e il Comune di Vasto al fine di rendere questo spazio piÃ¹ accogliente e sostenibile.
Si invita tutta la cittadinanza a partecipare".