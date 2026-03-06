Partecipa a IlTrigno.net

Area verde in via Don Lorenzo Milani, domenica l'inaugurazione a Vasto

redazione
Appuntamenti
Domenica 8 marzo, alle ore 12:45, l'Asd Futsal Vasto, in collaborazione con la TC Metal, inaugurerÃ  l'area verde in via Don Lorenzo Milani-angolo via dei Conti Ricci.

"Quest'area - si legge in una nota -, che ospita il Monumento di Don Milani per opera del presidente del Club per l'Unesco di Vasto, Bianca Campli, si trova in una zona molto frequentata per lo piÃ¹ da studenti.

Si tratta della seconda area verde curata dalla Futsal Vasto evidenziando l'interesse che la societÃ  mostra nei confronti della sua cittÃ .

Questo progetto promuove la sinergia tra la Futsal Vasto, la TC Metal e il Comune di Vasto al fine di rendere questo spazio piÃ¹ accogliente e sostenibile.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare".
 

