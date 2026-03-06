Atletica Solidale in bella evidenza alla 'RomaOstia' e alla 'Bologna Marathon'

Prima domenica di marzo da incorniciare per l’Atletica Solidale, impegnata sportivamente in due manifestazioni podistiche nazionali. Alla 51^ “RomaOstia”, la mezza maratona più partecipata d’Italia, con oltre 13.000 atleti iscritti provenienti da 100 nazioni, non poteva mancare l’atleta Antonio Picchione, alla sua sesta personale partecipazione.
Inoltre, i portacolori della società hanno partecipato anche alla “Bologna Marathon“. Nella distanza della 30 km dei portici, con Cristina Di Palma, Luca Dragani, Vito D’Annunzio, Danilo Spadaccini e Massimo Marini, e nella distanza della maratona da 42 km con Nicolino Zuzù Catalano, Daniela Bonizzoni e Carlo Angelucci.
«Grande soddisfazione – le parole dei componenti del direttivo dell’Atletica Solidale – per i risultati raggiunti da tutti gli atleti e per l’ottima prestazione di Carlo».