Il Trofeo San Nicola accende i motori per la seconda volta a Pollutri

Memore della straordinaria esperienza dello scorso anno, torna a Pollutri il Trofeo San Nicola nella giornata di domenica 8 marzo con la specialitÃ della mountain bike cross country.

Una manifestazione resa possibile grazie allâ€™assiduo impegno del sodalizio Slow Bike & Hiking Team, che con grande lavoro e senza lasciare nulla al caso riesce a riportare Pollutri al centro dellâ€™attenzione con questo evento ciclistico patrocinato dallâ€™amministrazione comunale.

Tanti sono gli atleti in arrivo da ogni parte dellâ€™Abruzzo e anche da alcune regioni vicine, con lâ€™aggiunta di una pedalata non competitiva per e-bike (bici a pedalata assistita) che precede la gara ufficiale sotto lâ€™egida della UISP.

Con i due punti iconici del muraglione e del belvedere, il percorso tracciato dagli organizzatori permette di seguire lo spettacolo dallâ€™alto, come in un anfiteatro. Sono tre giri da 8 chilometri ciascuno, con 250 metri di dislivello, caratterizzati da ripidi strappi in salita e discese tecniche.

In piazza Giovanni Paolo I Ã¨ ubicato il ritrovo a partire dalle 8:00. Sono previste due partenze: la prima alle 9:30 per le e-bike, e alle 10:30 circa per la gara agonistica di mountain bike.

La quota di iscrizione Ã¨ di 25 euro, comprensiva di chip per il cronometraggio, pasta party a fine gara curato dalla Pro Loco APS Pollutri (disponibile anche per il pubblico al costo simbolico di 4 euro), lavaggio bici, assistenza medica e meccanica.

Il link per iscriversi Ã¨ il seguente: https://forms.gle/BjZK2VeMhgLnndNf7 e câ€™Ã¨ tempo fino alla sera di venerdÃ¬ 6 marzo.

Per chi partecipa con le e-bike, il costo Ã¨ di soli 10 euro, con versamento della quota la mattina dellâ€™8 marzo. Le pre-iscrizioni, obbligatorie, scadono la sera di sabato 7 marzo e si effettuano contattando il numero 3470190891.

Al di lÃ dellâ€™aspetto agonistico, quella di domenica 8 marzo Ã¨ una buona occasione per scoprire in bicicletta le bellezze di Pollutri e dei suoi dintorni, tra natura, panorami e ospitalitÃ .