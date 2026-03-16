Scuola di De Palma alla Coppa del Mondo Wako, impronta positiva e di esperienza

La Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma torna dalla Coppa del Mondo Wako “IKW Italian Kickboxing World Cup” svoltasi a Jesolo dal 10 al 15 marzo e organizzata dalla Federkombat con un po’ di amaro in bocca, competizione mondiale con presenza di atleti da record, 4030 atleti, 47 Nazioni e 5 Continenti, categorie numerosissime persino fino a 50 atleti.

Jesolo è stata presa d’assalto letteralmente dalla competizione, sono stati giorni di sport e agonismo ad alti livelli, la Scuola di De Palma doveva essere presente con 3 atleti Juniores, ma Teodor Micu ha dovuto rinunciare per infortunio, mentre Chiara Tavani e Giada De Palma erano pronte per dare il massimo e salire il più possibile nella loro categoria che era la –50kg Kick Light, categoria composta da 20 atlete.

Tutto inizia per il meglio perché entrambe le atlete vengono pescate e passano il turno, Chiara si scontrerà con un’avversaria slovacca, mentre Giada con una turca. Per Chiara l’incontro inizia al meglio, riesce ad imprimere i colpi e fare tanti punti, vince l’incontro all’inizio del 2° round per somma di uscite dell’avversario; Giada inizia con tanta determinazione e tattica, gestisce l’incontro ma non riesce a superare l’avversaria che vince per 3 punti in più, la stessa poi arriverà sul podio al 3° posto, mentre Giada si piazza all’8°.

Chiara, dopo la vittoria passa avanti nella griglia che la colloca contro un’altra atleta italiana, compagna nella squadra nazionale, le 2 italiane più forti della categoria: l’incontro è stato agguerrito e tecnico, entrambe con la determinazione di vincere. Chiara non riesce a recuperare il distacco di 2 punti e perde l’incontro, sarebbe stata la finale della categoria se solo non si fossero incrociate agli ottavi, conclude così la sua presenza alla Coppa del Mondo Wako al 4° posto.

La competizione – conclude De Palma – ha lasciato un’impronta positiva e di esperienza alle atlete che ora aspetteranno i prossimi eventi e gare. Già l’11 aprile, sempre a Jesolo, si terrà il Criterium nazionale, dove si incontreranno i migliori delle regioni italiane che poi arriveranno a maggio al Campionato Italiano assoluto da cui usciranno i 2 atleti che entreranno nella squadra nazionale italiana.