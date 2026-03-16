Targa celebrativa per i 100 gol in carriera di Rosario Di Ruocco

Una targa celebrativa per i 100 gol messi a segno nella sua carriera calcistica da Rosario Di Ruocco,
A consegnarla, prima dell'inizio della sfida San Salvo-Pro Vasto di domenica 15 marzo al Vito Tomeo, partita vinta con il punteggio di 1-0 dalla squadra guidata da Nicola Marcello, Ã¨ stato Claudio Sapio.
Un bel gesto, accolto con soddisfazione e gratitudine da parte dell'attaccante classe 1992, tra i protagonisti dell'attuale stagione sansalvese in Eccellenza e giÃ in passato in grande evidenza con i colori biancazzurri.