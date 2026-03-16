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Targa celebrativa per i 100 gol in carriera di Rosario Di Ruocco

La consegna prima della sfida con la Pro Vasto al Vito Tomeo

redazione
Sport
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Una targa celebrativa per i 100 gol messi a segno nella sua carriera calcistica da Rosario Di Ruocco,

A consegnarla, prima dell'inizio della sfida San Salvo-Pro Vasto di domenica 15 marzo al Vito Tomeo, partita vinta con il punteggio di 1-0 dalla squadra guidata da Nicola Marcello, Ã¨ stato Claudio Sapio.

Un bel gesto, accolto con soddisfazione e gratitudine da parte dell'attaccante classe 1992, tra i protagonisti dell'attuale stagione sansalvese in Eccellenza e giÃ  in passato in grande evidenza con i colori biancazzurri.

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