Tre portacolori della Podistica Vasto alla mitica Maratona di Roma

E’ una gara che non ha bisogno di troppe presentazioni per capirla e soprattutto “sentirla” per tutto quello che offre non solo dal punto di vista materiale ma anche e soprattutto da quello emozionale.

Stiamo parlando della Maratona di Roma che anche quest’anno ha attirato e fatto correre per le vie della Capitale ben 36mila atleti arrivati da 166 Paesi.

Ed anche in questa edizione 2026 (la numero 31) i colori biancorossi non sono mancati a questo memorabile appuntamento grazie al presidente Gabriele Colantonio, a Nicola Galante e a Simone Lembo che hanno corso con determinazione i 42,195 km che mixano alla perfezione sport e arte grazie a un percorso che praticamente è un museo a cielo aperto.

Ottimi tempi ottenuti al traguardo dei Fori Imperiali da parte dei tre portacolori vastesi, con Colantonio che segna un ottimo 2h46’54” e soprattutto Galante (3h 10’35”) e Lembo (3h29’16”) che hanno migliorato i loro rispettivi record personali sulla maratona.