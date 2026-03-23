Autonomi e insieme: alla Scuola dei Piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino incontro sulla sovracomunalitÃ 

Â«Piccolo Ã¨ fatica, piccolo Ã¨ bello, ma insieme Ã¨ meglioÂ». Con queste parole il prof. Rossano Pazzagli aprirÃ la quarta lezione della terza edizione di SPICCO, la Scuola dei Piccoli Comuni che si svolge ogni mese a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Per partecipare Ã¨ necessario iscriversi gratuitamente fin da ora, tramite il seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

Lâ€™incontro, aperto dalla sindaca Silvana Di Palma, si terrÃ giovedÃ¬ 26 marzo prossimo, come di consueto dalle 14,30 alle 18,30 nellâ€™aula magna dellâ€™Istituto Comprensivo Statale. Lâ€™appuntamento Ã¨ dedicato al tema della sovracomunalitÃ , cioÃ¨ alle politiche di area e alle gestioni associate di funzioni e servizi come metodo per la rinascita dei territori interni. Il prof. Pazzagli, docente dellâ€™UniversitÃ del Molise e direttore della Scuola, prenderÃ in esame i principali strumenti dellâ€™associazionismo comunale (unioni, convenzioni, consorzi, ecc.), considerati come mezzi per coniugare la difesa dellâ€™autonomia comunale con lo sviluppo di politiche di area per potenziare i servizi e per incentivare le opportunitÃ di sviluppo al livello di sistemi territoriali omogenei, dove i confini comunali non costituiscano un limite ma piuttosto un aiuto allâ€™integrazione dei territori.

Come sempre la lezione accademica sarÃ seguita dalla parte laboratoriale, con amministratori comunali che raccontano la propria esperienza sul tema. In questa occasione sarÃ ospite della Scuola dei Piccoli Comuni Silvia Borasso, responsabile della Green Community dellâ€™Unione dei Comuni delle Terre del Sagrantino, in Umbria. Si tratta di una rete creata nel 2001 tra otto comuni della provincia di Perugia per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, con lâ€™obiettivo dellâ€™autogoverno e dello sviluppo delle comunitÃ locali.

La scuola Ã¨ promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di RuralitÃ e SolidarietÃ ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da SocietÃ dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino â€“ Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si puÃ² scrivere alla segreteria organizzativa allâ€™indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si puÃ² visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.