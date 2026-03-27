Saggio finale del corso di nuoto, studenti del 'Mattioli-D'Acquisto' protagonisti

Un appuntamento significativo che ha permesso ai ragazzi di dimostrare le competenze acquisite nel corso delle otto lezioni svolte, un percorso “smart” ma intenso e formativo.

attività che uniscono sport, salute e socialità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla convenzione tra il Comune di San Salvo e lo Sport Village San Salvo , nell’ambito di un progetto finanziato dall’Amministrazione comunale, ormai consolidato negli anni, sempre attenta a promuovere

Durante il saggio, una rappresentanza degli studenti dell' indirizzo sportivo ha dato prova delle abilità raggiunte, in particolare nelle tecniche di nuoto, evidenziando progressi importanti non solo dal punto di vista fisico, ma anche in termini di coordinazione generale, sicurezza in acqua e consapevolezza delle proprie capacità. Il corso si è rivelato fondamentale non solo per l’apprendimento di questa disciplina sportiva, ma anche per aiutare i ragazzi ad acquisire competenze trasversali utili nella vita quotidiana, soprattutto in una città di mare come la nostra.

Presenti all’evento la vice presidente del Consiglio comunale Carmen Di Filippantonio, che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando come “lo sport, e in particolare il nuoto, rappresenti uno strumento fondamentale di crescita personale, educazione al benessere e sviluppo di competenze indispensabili per la tutela e salvaguardia della propria vita in ambiente acquatico.

Hanno preso parte al saggio anche la dirigente scolastica prof.ssa Anna Rosa Costantini, la prof.ssa responsabile del progetto Rita Valerio, il direttore dello Sport Village Sport Village San Salvo Gianmichele Fidelibus e gli istruttori che hanno seguito i ragazzi durante il percorso.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Istituto, che da anni accoglie e sostiene questa iniziativa innovativa, e al Comune di San Salvo, sempre pronto a investire in progetti che promuovono il benessere dei giovani attraverso lo sport e la condivisione.