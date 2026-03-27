Poker di staffette per l'H2O Sport ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione

Appuntamento tricolore per l’H2O Sport impegnata a Riccione nei Criteria Nazionali Giovanili BPER 2026. Allo Stadio del Nuoto, dal 26 marzo al 2 aprile si sfideranno in vasca le migliori promesse del nuoto femminile italiano, mentre dal 30 marzo al 2 aprile sarà la volta del settore maschile.

Saranno nove gli atleti della società biancorossa che prenderanno parte alla competizione nelle gare individuali, mentre sono quattro le staffette qualificate, per un totale complessivo di dieci atleti coinvolti nella manifestazione.

Tra le atlete più attese ci sono Sofia Silvaroli, che gareggerà nei 50, 100 e 200 rana nella categoria Cadetti, e Lorena Visan, impegnata nei 50 e 100 farfalla oltre che nei 50 e 100 dorso nella categoria Juniores. Alessia Angelicola sarà al via nei 50 stile libero, distanza nella quale, con il tempo di 26”26, ha stabilito il nuovo record regionale assoluto, crono che le è valso anche il pass per i Criteria. Sofia Cavina, invece, gareggerà nei 50 dorso.

Straordinario il risultato della staffetta 4×100 mista femminile che centra la qualificazione per la quarta volta consecutiva, addirittura in prima serie con il settimo tempo di iscrizione. Il quartetto, composto da Sofia Cavina, Sofia Silvaroli, Lorena Visan e Alessia Angelicola, ha conquistato l’accesso alla competizione tricolore grazie al tempo di 4’12”26.

Nel settore maschile saranno diverse le gare che vedranno impegnati gli atleti biancorossi, tutti nella categoria Ragazzi. Lorenzo Aiello scenderà in vasca nei 50, 100 e 200 farfalla. Nel dorso, invece, toccherà a Jacopo De Lena provare a mettersi in evidenza nei 100 e 200 dorso. Le speranze della società sono riposte anche in Ilario Menna, impegnato nei 100 rana, 200 rana e 200 misti. L’atleta biancorosso, protagonista di un’ottima fase di qualificazione, cercherà di ottenere un risultato importante in una competizione di altissimo livello.

Nei 50 e 100 farfalla l’H 2 O Sport si affiderà a Pietro Jerry Serafino, pronto a giocarsi le proprie chance senza timori. Umberto Antonio Zitti scenderà invece in vasca nei 100 stile libero con l’obiettivo di confermare e, se possibile, migliorare quanto di buono fatto nella fase di qualificazione. A completare la squadra anche Stefano Alfieri, che prenderà parte alle staffette.

La società biancorossa punterà molto anche sulle prove di squadra, avendo centrato la qualificazione in tutte e tre le staffette previste. La 4×100 mista, composta da Jacopo De Lena, Ilario Menna, Lorenzo Aiello e Umberto Antonio Zitti, è accreditata di un ottimo sesto tempo di iscrizione e gareggerà in prima serie. Qualificate anche la 4×100 stile libero ragazzi con Umberto Antonio Zitti, Stefano Alfieri, Lorenzo Aiello e Ilario Menna e la 4×200 stile libero conIlario Menna, Umberto Antonio Zitti, Stefano Alfieri e Jacopo De Lena.



