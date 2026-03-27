SolennitÃ  della Sacra Spina a Vasto

Si rinnova nel venerdÃ¬ antecedente quello Santo in prossimitÃ del periodo pasquale il tradizionale appuntamento con la festa religiosa della Sacra Spina a Vasto, una delle piÃ¹ sentite nella comunitÃ locale.
Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, alle ore 18, sarÃ l'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte a presiedere la solenne celebrazione eucaristica e, al termine, Ã¨ prevista la tradizionale processione per le vie della cittÃ .
Per rendere omaggio alla Sacra Reliquia, oltre al gran numero di fedeli in chiesa, parteciperanno le Confraternite vastesi e alcune del territorio diocesano.
Ad accompagnare la funzione, con lo storico canto dell'"Ave Spina", saranno i confratelli della Confraternita Sacra Spina e Gonfalone con il coro femminile della parrocchia, diretti dal maestro Luigi Di Tullio.
Foto in evidenza di Costanzo D'Angelo