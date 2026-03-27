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SolennitÃ  della Sacra Spina a Vasto

Tradizionale appuntamento, di fede e devozione, con la reliquia custodita a Santa Maria Maggiore nel venerd' che precede la Settimana Santa

redazione
Tradizioni
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Si rinnova nel venerdÃ¬ antecedente quello Santo in prossimitÃ  del periodo pasquale il tradizionale appuntamento con la festa religiosa della Sacra Spina a Vasto, una delle piÃ¹ sentite nella comunitÃ  locale.
 
Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, alle ore 18, sarÃ  l'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte a presiedere la solenne celebrazione eucaristica e, al termine, Ã¨ prevista la tradizionale processione per le vie della cittÃ . 
 
Per rendere omaggio alla Sacra Reliquia, oltre al gran numero di fedeli in chiesa, parteciperanno le Confraternite vastesi e alcune del territorio diocesano.
 
Ad accompagnare la funzione, con lo storico canto dell'"Ave Spina", saranno i confratelli della Confraternita Sacra Spina e Gonfalone con il coro femminile della parrocchia, diretti dal maestro Luigi Di Tullio.
 
Foto in evidenza di Costanzo D'Angelo
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