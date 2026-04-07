Regionale di tennistavolo, doppio successo per il giovanissimo vastese Jacopo Mancini

Sabato 4 aprile in quel di Silvi Marina si Ã¨ tenuto il classico Torneo Regionale di Pasqua che ha previsto lo svolgimento delle gare di 6^ e 5^ Categoria.

Tanti i partecipanti che si sono confrontati nelle due gare assolute previste.

Gli atleti provenienti da tutto lâ€™Abruzzo hanno cosÃ¬ dato vita ad entusiasmanti sfide che hanno coinvolto

emotivamente anche il pubblico presente. Molti i giovani presenti provenienti da Teramo e provincia, da Vasto e da Pescara e Chieti che non hanno mostrato nessun metus reverentialis nei confronti dei giocatori piÃ¹ anziani ed esperti confrontandosi a viso aperto.

Nelle gare assolute di categoria non vi Ã¨ divisione per etÃ ed i partecipanti vengono classificati esclusivamente in base al ranking ed ai punti totalizzati al momento dellâ€™iscrizione.

Nella gara di 6^ Categoria la finale Ã¨ stata proprio tra due atleti giovani. Il teramano Manuel MatÃ¨,

diciassettenne in forza al Tennistavolo San NicolÃ² 2009, e il vastese Jacopo Mancini, classe 2014 tesserato del Tennistavolo Vasto. Non senza difficoltÃ Mancini si Ã¨ aggiudicato il match in 4 set con r il risultato di 3 a 1. La terza piazza ex aequo Ã¨ andata a Luca Staniscia, atleta del Tennistavolo Silvi, e a Mauro MatÃ¨ del TT San NicolÃ².