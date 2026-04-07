Uova di Pasqua AIL, successo a Cupello, raccolti 1.130 euro per la ricerca

Grande partecipazione e risultato significativo per l'iniziativa delle Uova di Pasqua AIL, che sabato 28 e domenica 29 marzo sono tornate ad addolcire e colorare il territorio di Cupello.

I volontari dell'Associazione Italiana contro le Leucemie sono stati impegnati nelle piazze di Cupello, Ributtini, in collaborazione con il Comitato Pro Ributtini, e Montalfano, insieme all'Associazione Montalfano Terra Nostra, registrando un'ampia adesione da parte della cittadinanza.

Tutte le Uova di Pasqua AIL sono state vendute, registrando cosÃ¬ il sold out del prodotto.

L'iniziativa ha consentito di raccogliere 1.130 euro, interamente devoluti all'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, a sostegno della ricerca scientifica e dell'assistenza ai pazienti ematologici.

Un risultato che conferma, ancora una volta, il forte senso di solidarietÃ della comunitÃ di Cupello e delle sue contrade, reso possibile grazie alla generositÃ dei cittadini e all'impegno dei volontari e delle associazioni coinvolte.

Le Uova di Pasqua AIL rappresentano da sempre un simbolo concreto di speranza: un contributo fondamentale per offrire nuove prospettive a chi affronta un percorso di cura complesso.