San Vincenzo Ferreri, cerimonia religiosa a Pagliarelli di Vasto nel ricordo di Severino Di Fonzo

Nella giornata festiva del LunedÃ¬ dell'Angelo si Ã¨ rinnovata la tradizionale cerimonia religiosa in onore di San Vincenzo Ferreri, guida spirituale e punto di riferimento per lâ€™intero quartiere di Paglierelli di Vasto.

"Un momento di fede, comunitÃ e memoria - scrive in una nota l'assessore Anna Bosco - che questâ€™anno si Ã¨ caricato di un significato ancora piÃ¹ profondo. Proprio ieri abbiamo dato i il nostro ultimo saluto a Severino Di Fonzo, membro storico e anima instancabile della contrada , che per anni ha contribuito con dedizione a mantenerla viva. A lui va il nostro pensiero piÃ¹ sentito, con gratitudine da parte dellâ€™Amministrazione Comunale per tutto ciÃ² che ha donato insieme alla sua famiglia alla comunitÃ di Pagliarelli.

Grazie alla Banda San Martino che ci ha accompagnati con rispetto nella preghiera".