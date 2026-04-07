Si riattiva la frana in zona Petacciato, bloccate A14 e linea ferroviaria

Sulla A14 Bologna Taranto Ã¨ stata disposta la chiusura del tratto in via precauzionale tra i caselli autostradali di Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, a seguito di una frana all'altezza del km 462.
All'interno del tratto chiuso il traffico Ã¨ bloccato. In alternativa, a chi viaggia verso Bari, a seguito dell'uscita obbligatoria a Vasto Sud, dove si registra un km di coda, percorrere la SS 650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso, e successivamente per Termoli, con rientro alla stazione di Termoli.
Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.
Per la stessa frana Ã¨ interrotta anche la circolazione ferroviaria.