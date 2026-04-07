Viabilità bloccata sulla direttrice Adriatica

A causa dei nuovi movimenti della frana di Petacciato, è stata disposta la chiusura dell’autostrada A14 nel tratto tra Termoli e Vasto Sud.
La decisione è arrivata dopo le ultime verifiche dei tecnici e della Polizia Autostradale, che hanno rilevato segnali di instabilità del versante con possibili rischi per la sicurezza della circolazione.
Situazione attuale:
Autostrada A14 chiusa tra Termoli e Vasto Sud
Statale 16 Adriatica già chiusa da giorni dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno
Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Adriatica tra Molise e Abruzzo.
L’intero corridoio adriatico è di fatto bloccato, con deviazioni obbligatorie sulle strade interne e forti ripercussioni sul traffico.
Regione, Prefettura, sindaci, Protezione Civile e forze dell’ordine stanno coordinando gli interventi e monitorano costantemente l’evoluzione della frana, mentre si valutano misure urgenti per garantire collegamenti alternativi.
NOTA COMUNE MONTENERO DI BISACCIA - In considerazione del significativo aumento del traffico veicolare tra la S.S. 650 “Trignina”, Montenero di Bisaccia e Mafalda, determinato dalla frana verificatasi nel territorio di Petacciato – che ha comportato la chiusura dell’Autostrada A14, della Strada Statale 16 Adriatica e del tratto ferroviario tra Vasto e Termoli – si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti ai soli casi di stretta necessità o emergenza, al fine di evitare code o ingorghi.