Viabilità bloccata sulla direttrice Adriatica

A causa dei nuovi movimenti della frana di Petacciato , è stata disposta la chiusura dell’autostrada A14 nel tratto tra Termoli e Vasto Sud.

La decisione è arrivata dopo le ultime verifiche dei tecnici e della Polizia Autostradale, che hanno rilevato segnali di instabilità del versante con possibili rischi per la sicurezza della circolazione.

Autostrada A14 chiusa tra Termoli e Vasto Sud

Statale 16 Adriatica già chiusa da giorni dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Adriatica tra Molise e Abruzzo.

L’intero corridoio adriatico è di fatto bloccato, con deviazioni obbligatorie sulle strade interne e forti ripercussioni sul traffico.

Regione, Prefettura, sindaci, Protezione Civile e forze dell’ordine stanno coordinando gli interventi e monitorano costantemente l’evoluzione della frana, mentre si valutano misure urgenti per garantire collegamenti alternativi.