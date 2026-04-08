Calcio a 5 misto, la Scuola 'Paolucci' di Vasto è campione provinciale

C’è grande entusiasmo tra i corridoi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Paolucci” per lo straordinario successo ottenuto dalla classe 3^F. Gli studenti hanno infatti sbaragliato la concorrenza nella fase provinciale di Calcio a 5 misto, conquistando il gradino più alto del podio e il titolo di Campioni Provinciali.

Il torneo ha visto la formazione guidata dai professori Giovanni Longhi e Luigi Spadaccini imporsi con autorità in entrambi i match disputati, chiusi rispettivamente con i risultati di 17-1 e 16-3.

La dirigente scolastica, la prof.ssa Eufrasia Fonzo, ha espresso grande soddisfazione: “Orgogliosa di questi ragazzi: hanno dimostrato che il vero successo nasce dal rispetto reciproco e dalla forza del gruppo.”

“Questi risultati sono il frutto di un lavoro che parte dalle ore di lezione in palestra, dove insegniamo che il talento individuale non basta se non è messo al servizio del gruppo”, commentano i docenti di educazione fisica.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 4 maggio. La squadra “Paolucci” affronterà le rappresentative di L’Aquila, Pescara e Teramo nel quadrangolare regionale. La vincitrice staccherà il biglietto per le prestigiose Finali Nazionali. Un traguardo ambizioso che la 3^F è pronta a inseguire con grinta e cuore.



