Frane e danni gravi per il maltempo, Scelli fa il punto della situazione

Maurizio Scelli, capo della Protezione Civile regionale abruzzese, sorvolerà le zone più colpite dal maltempo dei giorni scorsi a bordo di un elicottero messo a disposizione dal Comando regionale della Guardia di Finanza.

Scelli farà un sopralluogo a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, centro tra quelli che ha subito le conseguenze peggiori in termini di frane e smottamenti con gravi compromissioni della viabilità. L'atterraggio, con decollo e rientro a Pescara, è previsto intorno alle 10.30.

“Scelli sorvolerà le zone più colpite per capire come porre rimedio alle criticità più gravi, in particolare la viabilità e la carenza idrica che riguarda migliaia di cittadini e molte aziende della provincia di Chieti”, si appende da fonti della Protezione Civile.

Oltre a Castiglione Messer Marino al centro dell'attenzione i paesi di Colledimezzo, Fraine e Schiavi di Abruzzo e altre località del territorio.

Al termine Scelli riferirà al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che sta predisponendo gli atti per il riconoscimento dello stato di emergenza. Attenzione massima, poi, alla frana di Silvi, in provincia di Teramo, dove ci sono nove famiglie sgomberate e l'emergenza scuola: a questo proposito si sta cercando una soluzione con moduli abitativi provvisori.

Fonte Ansa