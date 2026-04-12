La Virtus Cupello ci prova, il Lanciano FC vince in rimonta

Vittoria in rimonta della capolista Lanciano FC che batte 2-1 la Virtus Cupello al Comunale di Ortona (sede di gioco scelta dal club rossoblÃ¹ sulla carta padrone di casa) conservando il primato in classifica sempre con 2 punti di vantaggio sulla Renato Curi Angolana seconda, quando mancano 2 partite al termine della stagione regolare.
Tutte nel corso del secondo tempo le reti di una sfida che Ã¨ stata molto intensa.
Vantaggio cupellese al 15â€²: autogol di un difensore frentano che, sugli sviluppi di un calcio dâ€™angolo colpisce la palla di testa mandandola nella propria rete. Pareggio rossonero con lâ€™ex Vastese Di Filippo, in mischia a seguito di azione da corner al 26â€². Al minuto 33 il bomber Santirocco completa la rimonta trasformando un calcio di rigore. Nei minuti di recupero proteste della Virtus Cupello per un contatto tra il portiere ospite Morigi e Annunziata.
Tante le proteste e anche tanto rammarico per la compagine di mister Peppino Di Francesco, protagonista di una gara a testa alta e combattiva contro la squadra numero 1 del campionato.
Virtus Cupello-Lanciano FC 1-2
Reti: 15â€² autogol Lanciano FC, 26â€² Di Filippo, 33â€² Santirocco (rigore)
Virtus Cupello: Di Cencio, Minchillo, Carlucci, Sebastiani, De Min, Obodo, Capitanio, Macarof, Cisse, Stivaletta, Troiano. A disp. Fucci, Bellano, Esposito, Di Florio, Dâ€™Alessandro, Carpineta, Annunziata, Tupone, Mignogna. All. Di Francesco
Lanciano FC: Morigi, Braccia, Karkalis, Palmucci, Ferrante, Di Filippo, Barlafante, Manzi, Santirocco, Dâ€™Eramo, Martinez. A disp. Barretta, Daleno. Ucci, Canciello, Antezza, Persichitti, Salerno, Acosta, De Palo. All. Pierantoni
Arbitro: Armenia di Ragusa (Fusco di Pescara e Lanconelli di Avezzano)
Foto dalla pagina Facebook Lanciano FC